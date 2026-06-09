Lacey breaks a record at Carnival

Lacey Doyle broke the Under 15 Years Girls 400 Metres record at the Condobolin High School Athletics Carnival on Friday, 22 May. She recorded a time of 1.15.34, breaking the previous record of 1.18.4 set by Kerrie Baxter in 2013. Image Credit: Melissa Blewitt.

Last Updated: 04/06/2026By

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