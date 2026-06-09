Latest News
Lucky winner Dianne grabs groceries
The CWA of NSW Condobolin Branch Grocery Grab was held [...]
Enjoying National Families Week Playgroup
Condobolin Schools as Community Centres, CatholicCare Wilcannia-Forbes, Training as Parents [...]
Lacey breaks a record at Carnival
Lacey Doyle broke the Under 15 Years Girls 400 Metres [...]
Successful Biggest Morning Tea held
By Melissa Blewitt Shortis and Timmins Pharmacy hosted a Biggest [...]
Staff engage in digital and finance professional learning
Compiled by Melissa Blewitt Condobolin High School is committed to [...]
Successful Community Health and Wellbeing Day
Condobolin Aboriginal Health Service (CAHS) hosted a successful community health [...]